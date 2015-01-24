مترو الأنفاق يعلن رفع درجة الاستعداد القصوى استعدادا لذكرى 25 يناير

أعلن المهندس على الفضالى رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق رفع درجة الاستعداد القصوى وحالة الطوارئ بمرفق مترو الأنفاق استعدادا لذكرة ثورة 25 يناير.

وقال الفضالي في تصريحات له اليوم “نتعامل مع الأيام القادمة كأيام عادية تمر بمصر ، ونحن على ثقة كاملة بوعي وقدرة الشعب المصري وعدم انجراره وراء أي إشاعات ومحاولات مغرضة ونفسية لأي عبث بأمن واستقرار البلاد”.

وأضاف الفضالى أنه تم التنسيق الكامل مع شرطة النقل والمواصلات ، لتكثيف الخدمات على الخطوط الثلاثة وتأمين حركة وسلامة الركاب ، مؤكداً بأنه تم وضع مخطط أمني لحماية المحطات ومقرات الشركة ، مشيراً إلى أن عملية التأمين تتضمن قيام الأجهزة الأمنية بتكثيف التواجد الأمني بالمحطات وداخل القطارات لمواجهة أي خروج على القانون.

وأوضح رئيس المترو أنه تم تشكيل لجنة عليا لإدارة الأزمات والمتابعة برئاسته يتبعها فرق عمل بمختلف المحطات الكثيفة لرصد ومتابعة حركة الجمهور بالمحطات وتلقي التقارير من مديري العموم والإدارات عن سير العمل والحالة الأمنية .

وقال إنه يوجد فرق صيانة مختلفة بالخطوط الثلاثة لمعالجة أي عطل مفاجئ يمكن أن يؤثر على حركة وانتظام القطارات في إطار الحرص علي مواعيد التقاطر والنظام داخل المحطات ، لافتاً إلي استمرار تشغيل الخط الساخن برقم تليفون 16048 لتلقى جميع الشكاوى والاستفسارات والاقتراحات المتعلقة باستخدام مترو الأنفاق من قبل جمهور الركاب.

وأكد حرص الشركة الدائم والمستمر علي أرواح العاملين وحماية أموال الشركة إلي جانب التزام الشركة بالقيام بالدور المجتمعي تجاه عموم المواطنين والاستمرار في تأدية الخدمات في كافة الظروف.