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رفع درجة الاستعداد بمحافظة أسيوط خلال الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير

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رفع درجة الاستعداد بمحافظة أسيوط خلال الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير رفع درجة الاستعداد بمحافظة أسيوط خلال الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير


> أعلن اللواء ابراهيم حماد محافظ أسيوط رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظة خلال الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير وطالب حماد كل القطاعات الخدمية بضرورة تواجد كل القيادات التنفيذية خلال هذه الأيام للإشراف على الخدمات المقدمة للمواطن .

جاء ذلك اجتماعًا طارئًا بالأجهزة التنفيذية ورؤساء المصالح والمراكز والمدن مساء اليوم الجمعه بحضور جمال عباس السكرتير العام للمحافظة ورؤساء المراكز والمدن ومديري مديريات الخدمات والتامين الصحي.

وقال محافظ أسيوط ان هناك تنسيق كامل مع مديرية أمن المحافظة وجميع المديريات بكل قطاعات المحافظة لتوفير جميع الخدمات للمواطنين كما تم تشكيل غرفة عمليات بالمحافظة للتواصل مع المواطنين وتلقي الشكاوي والبلاغات من خلال الخطوط الساخنة بالمحافظة لسرعة التوجه لمكان البلاغ وتكليف رئساء مجالس المدن باتخاذ الحيطة وخاصة فيما يخص أعطال محطات المياه ومحولات الكهرباء.

ولفت ابراهيم حماد إلى أن مديرية الصحة بالمحافظة رفعت حالة الطوارئ فى جميع مستشفيات والوحدات الصحية وأقسام الطوارئ وأكد الدكتور أحمد عبد الحميد وكيل وزارة الصحة بأسيوط أنه تم توفير الأدوية والمستلزمات الطبية وتوفير كميات من أكياس الدم ومشتقاته من جميع الفصائل كما جرى وضع خطة لنشر سيارات الإسعاف مشيرًا إلى أنه تم إلغاء جميع الإجازات ومضاعفة أعداد الأطباء بالطوارئ والتمريض والعاملين بأقسام الاستقبال والتأكد من توافر أخصائيين بأقسام الاستقبال والطوارئ على مدار 24 ساعة وتم رفع درجة الاستعداد بغرفة العمليات المركزية بالمديرية وربط الغرفة بالمحافظة والوزارة.

وفى السياق نفسه أكد صالح عبد الله وكيل وزارة بأسيوط توافر كافة السلع التموينية الرئيسية بجميع المنافذ التابعة لمديرية التموين وتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز والمحال التجارية وأضاف أن أسطوانات الغاز والمواد البترولية متوفرة بالاسواق مؤكدًا باستمرار شن حملات لضبط أية سلع منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر.

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