وزير الدفاع المصري يبعث برقية تعازي لنظيره السعودي فى وفاة الملك عبد الله

بعث الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ببرقية تعازي إلي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية فى وفاة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز جاء فيها :

أعرب وجميع أفراد القوات المسلحة المصرية لسموكم عن صادق تعازى وعظيم مواساتى فى وفاة المغفور له خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز ، وأتضرع إلى الله سبحانه أن يسكنه فسيح جناته وينزله منازل الصديقين والشهداء.

لقد فقدت المملكة العربية السعودية والأمتان العربية والإسلامية بوفاة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز قائداً بارزاً ورمزاً شامخاً ورجلاً عظيماً أعطى الكثير لوطنه وأمته ودافع عن قضاياهما بكل جسارة وصدق وإخلاص.

إننا نذكر للراحل العظيم بكل الإعتزاز والإجلال مآثره الإنسانية ومواقفه التاريخية التى لا تنسى إلى جانب مصر وشعبها ، كعهدنا دائماً لما صار عليه بلدكم الشقيق منذ عهد المغفور له الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود.

والله أدعو أن يحفظ بلدكم الشقيق من كل سوء ، وأن يوفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى ما فيه خير المملكة العربية السعودية والأمتين العربية والإسلامية ، وأن يمده بعونه وتوفيقه متمنياَ لبلدكم الشقيق ولشعبكم العظيم كل التقدم والإزدهار ولقواتكم المسلحة كل التوفيق والسداد.

وبعث الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية برقية عزاء مماثلة إلى الفريق أول عبد الرحمن بن صالح البنيان رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية فى وفاة خادم الحرمين الشريفين.

ا ش ا