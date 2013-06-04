حملة تمرد تواصل جولاتها بالإسكندرية وتعقد مؤتمرا أمام منزل خالد سعيد

تواصل حملة تمرد بالإسكندرية جولاتها فى مختلف أحياء وشوارع الإسكندرية لجمع توقيعات سحب الثقة من الرئيس محمد مرسى، حيث تنظم الحملة فى المتوسط حوالى ثلاث جولات يومية فى مناطق متفرقة من أحياء الإسكندرية.

كما أعلنت الحملة عن مشاركتها فى الفعاليات التى تنظمها القوى السياسية والثورية فى 6 يونيو، حيث إحياء الذكرى الثالثة لمقتل خالد سعيد "شهيد الطوارئ".

وأشار شريف الجمال منسق الحركة بالإسكندرية إلى أن الحملة سوف تعقد مؤتمرا صحفيا أمام منزل خالد سعيد فى ذلك اليوم لإعلان الأرقام النهائية التى وصلت إليها بمحافظة الإسكندرية، مؤكدا على استمرار الحملة فى جولاتها لجمع توقيعات سحب الثقة فى كل مكان بالإسكندرية، ومؤكدا على الإقبال الكبير الذى تلاقيه الحملة فى كل مكان تنظم فيه جولات جمع التوقيعات.

من جهة أخرى، تواصل الأحزاب والحركات الثورية والسياسية جولاتها الداعمة لجمع توقيعات سحب الثقة على استمارة تمرد، حيث قام حزب الدستور بالإسكندرية بعقد مؤتمر صحفى بحضور جورج إسحاق ومصطفى الجندى، وقام الحزب بتسليم الحركة 100 ألف استمارة قام أعضاء الحزب بجمعها من الإسكندرية خلال الفترة الماضية.

كما أعلنت الحملة الشعبية لدعم مطالب التغيير "لازم" أن الحملة تواصل جولاتها فى الإسكندرية، وقد قام أحد المواطنين بالتبرع بمكتبة ليكون مركزا لانطلاق جولات حملة تمرد وتجميع الاستمارات.