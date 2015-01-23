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أمن المنيا يضبط قياديين إخوانيين كانا يخططان لإثارة الشغب في 25 يناير

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أمن المنيا يضبط قياديين إخوانيين كانا يخططان لإثارة الشغب في 25 يناير أمن المنيا يضبط قياديين إخوانيين كانا يخططان لإثارة الشغب في 25 يناير

مديرية أمن المنيا

تمكن قطاع الأمن الوطني بالتعاون مع إدارة البحث الجنائي من إلقاء القبض علي قياديين بجماعة الإخوان،  بقريتي الشراينة والشريعي التابعتين  لمركز سمالوط شمال المنيا أثناء تنظيمهما لاجتماعات سرية مع عناصر الجماعة وبحوزتهما منشورات تحض علي خطط نشر العنف والفوضي واحداث أزمات اقتصادية أثناء احتفالهم بذكري مرور 4 سنوات يوم 25 يناير الجاري وحشد العناصر الإخوانيه للتظاهر بالقاهرة.

تلقى اللواء اسامه متولي مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، اخطارا من اللواء هشام نصر مدير البحث الجنائي بتمكن قطاع الامن الوطني بالتعاون مع ادارة البحث الجنائي بمركز سمالوط برئاسة العقيد هشام بشر مفتش المباحث من القاء القبض علي كل منعامر _م _ا م 40 سنه مدرس ومقيم بقريه الشراينه وبحوزته مخططات لأحداث أزمات اقتصادية واستدراج رجال الشرطه من خلال عمل مجموعات ارباك (فراشات ) ونشر المفرقعات بالأماكن العامة للتأثير علي الحالة الأمنية.

وتمكن قطاع الأمن الوطني من إلقاء القبض علي مسئول الشباب باللجنه النوعية للجماعة ويدعي توفيق _م 58 سنه _موظف بالوحدة المحلية سبق اتهامه في 4 قضايا وذلك اثناء اجتماعه بطلاب الجامعات وشباب الإخوان وبحوزته منشورات تحض المواطنين علي الخروج في مسيرات مناهضة للنظام وجهاز كمبيوتر تضمن نشاطاته مع الجماعة ومخططات لـ25 يناير الجاري، وتم تحريز المضبوطات وجار فحصها واخطار النيابة العامة.

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