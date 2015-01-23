الأمير تشارلز يطير إلى السعودية لتقديم التعازي بوفاة الملك

كشفت مصادر ملكية من داخل Clarence House البريطاني، أن الأمير Charles سيسافر يوم غد السبت إلى المملكة العربية السعودية من أجل تقديم التعازي بوفاة العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز.

ووفقاً لصحيفة Daily Mail البريطانية، فإن صداقة كبيرة كانت تجمع الملك الراحل بالأمير Charles البالغ من العمر 66 عاماً، كما أن الأخير كان يتردد بشكل دائم إلى المملكة، مما وطّد العلاقة بينهما.

وخلال الزيارة المرتقبة، سيقوم أمير Wales بزيارة الأمير سلمان بن عبد العزيز الذي سيتولى الحكم، من أجل تقديم التهاني له.

وجاء في البيان الرسمي الصادر عن Clarence House: الأمير Charles، ممثلاً جلالة الملكة، سيسافر إلى السعودية لتقديم التعازي إلى خادم الحرمين الشريفين بوفاة الملك عبد الله بن عبد العزيز.

وبعد وفاة العاهل السعودي (91 عاماً)، أصبحت ملكة بريطانيا Elizabeth الثانية (88 عاماً)، أكبر ملكة في العالم.

هنا، لا بد من الإشارة إلى أن Charles زار السعودية للمرة العاشرة في شباط من العام 2013، وإلتقى حينها جميع أفراد العائلة الحاكمة.

يذكر أن العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز تُوفي في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة إثر تدهور حالته الصحية الناتجة عن إصابته بالتهاب رئوي حاد.