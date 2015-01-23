تاكيدًا لانفراد ONA .. الإخوان تبدأ مخطط نشر الفوضى قبل يومين من ذكرى ثورة يناير

تؤكد وكالة ONA على انفرادها بنشر خطة جماعة الإخوان لإثارة الفوضى فى البلاد فى الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير، والتى بنيت خطتها على ركيزة أساسية وهي إنشاء كيان إسلامي على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر، باسم مرصد طلاب الحرية والائتلاف العالمي للحقوق والحريات، وذلك بتمويل تركي.

وهو مانشرته وكالة ONA بالمستندات “أمس” عن تلك الكيانات وطلبها للتمويل من الجهات الأجنبية.

ومن خلال الرصد والمستندات تبدأ خطة تنظيم الإخوان والمسمى بالموجة الثورية لـ25 يناير، من مرحلة الإرباك والإنهاك، والتي تهدف إلى زيادة الاصطفاف الشعبي خلف التنظيم، وقيام ثورة يمنع فيها سيناريو البديل الثاني.

وتسعى الخطة إلى إحداث تأزم في الأمن السياسي، والتأكيد على عودة الرئيس المعزول محمد مرسي إلى مقعده مرة أخرى كمكتسب أساسي لثورة يناير وتقوم الخطة على تقيم مدى فاعلية الهيكل الثورى الجديد وتحسين الصورة الذهنية للمشروع الإسلامي وأحقيته في قيادة الثورة.

وكشفت المستندات التي حصلت عليها أونا أن التمهيد للخطة سوف يبدأ يوم 22 يناير قبل الذكرى الرابعة للثورة بثلاثة أيام، على أن يكون يوم العمل الأساسي الأحد 25 يناير والسعي لتنفيذ المستهدف من الخطة، على أن تنتهي الخطة يوم 28 يناير.

وحسب المستندات فإن بداية الخطة تبنى على الحشد الجماهيري صباح الأحد 25 يناير وبدء التوجه إلي المناطق الحيوية ومحاصرتها، وقطع الطرق وحرق المنشآت الشرطية، نشر القتل والاغتيالات للمتظاهرين في المواجهات مع الشرطة وإلصاق التهمة بالأمن، ولعل إلقاء زجاجات مولوتوف على نادى القضاة ببنى سويف، مما أسفر عن إحراق 3 سيارات وبوابة النادى وتم السيطرة على الحريق هو خير دليل على ذلك، بالإضافة إلي محاولة اغتيال فاشلة للمستشار محمود أبو الحسن “رئيس نيابات شمال المنيا” أثناء سيره بالطريق الصحراوى الغربى أم قرية “حلوة” بمركز مطاي.

وترصد وكالة أونا بعضًا من حصيلة الحوادث الإرهابية التى ارتكبتها جماعة الإخوان فى الفترة الماضية من 18 – 20 يناير:

-انفجار عبوة ناسفة بأحد أبراج الكهرباء بقرية “متانية” مركز العياط بالجيزة وإبطال مفعول عبوة آخرى.

> -إبطال مفعول عبوة ناسة بجوار مساكن الشرطة العسكرية بشارع عبد السلام عارف ببنى سويف.

> -انفجار قنبلة أسفل محول كهرباء قرية شوبك كراشى بلبيس محافظة الشرقية، مما أسر عن اشتعال النيران بالمحول.

> -قيام قوات الحماية المدنية بتفجير عبوة ناسفة تم زرعها على قضبان السكك الحديدية بقرية الميمون مركز الواسطى.

> -تفكيك عدد من القتابل البدائية بمحافظات “الشرقية – دمياط – الأسكندرية”.

شملت خطة الإخوان أيضًا التركيز على المؤسسات المصرفية كالبنوك والبورصة والمؤسسات المالية العالمية الموجودة في مصر لهدم المؤتمر الاقتصادي المزمع عقده في مارس القادم..وهو ما تحقق كما توقعت وكالة ONA ، عبر استهداف 3 مكاتب بريد بالمحافظات المختلفة منها على سبيل المثال -إبطال مفعول عبوة ناسفة “بدائية الصنع” أمام مكتب بريد ميدان الساعة بدمياط.

النتائج :

وبذلك يكون العدد النهائى لدينا للمحاولات التخريبية هو 3 استهدافات للمنشآت الشرطية، و8 استهدافات لمحطات وأبراج كهرباء وضغط عالى، بالإضافة إلى 4 استهدافات لمكاتب البريد والبنوك، واستهداف أحد محطات المياه، كما تم إطلاق النار مرتين فى تلك الفترة على أحد القضاء وتمركزات لقوات الشرطة.