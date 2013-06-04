حملة تمرد ترفض أن يتحدث باسمها أعوان النظام السابق

أكد أحمد شوقى، المتحدث باسم حملة تمرد بكفر الشيخ، أن موقف الحملة من الفلول ومؤيدى مبارك واضح وضوح الشمس، ولا يمكن الرجعة فيه، وذلك لأن الحملة لا تعترف بمن خان وباع وسفك الدماء وأهدر كرامة المصريين، فلا يمكن أن نضع أيدينا فى أيدى من كانوا ضد الثورة ومن سبوا شهدائها.

وأشار شوقى، فى تصريحات صحفية إلى أنه لا توجد علاقة بين الحملة وبين الأشخاص الذين يدّعون مسئوليتهم عنها، وهم ليسوا من أعضاء الحملة ولا علاقة لهم بها.

وأضاف شوقى أن مسئولى الحملة فى مراكز دسوق وفوه ومطوبس معلومين للمواطنين والجميع يعرفهم ولا وجود لمن يدعى البطولة ومن جمع التوقيعات وادعى أنه من بين المسئولين عن الحملة وطالب شوقى وسائل الإعلام المختلفة بتحرى الدقة عن الأخبار التى تصدر عن الحملة بكفرالشيخ.