بالصور… محافظ سوهاج يفتتح موسم عصير القصب‎ بمدينة جرجا

افتتح اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج، موسم عصيرالقصب لعام 2015 بمصنع السكر، بمدينة جرجا بحضور اللواء أيمن السيسى نائبا عن مدبر الأمن، ووكيل وزارة التموين شمس الدين يوسف ورئيس مدينة جرجا عادل عبداللطيف والمهندس جمال محمود عبدالغنى رئيس قطاع مصانع جرجا والقيادات الشعبية والدينية .

ورحب المهندس جمال محمود عبدالغنى رئيس قطاع مصانع جرجا بالمحافظ والمزارعين والعاملين بالمصنع، وتمنى أن يكون موسم هذا العام أفضل من العام السابق .

وأشار إلى أن افتتاح موسم هذا العام يتزامن مع مرور 25 عام على افتتاح المصنع، مؤكدًا أن المحافظ سعيد بلقاء الفلاحين ولولاهم ما كنا هنا الآن.

وتمنى أن يكون هذا الموسم خير وبركة على المزارعين وعمال المصنع وأهالى سوهاج، وتوجه إلى عصارة القصب وألقى بها عودان من القصب أذن ببدء التشغيل .

وتوجه بعد ذلك لأداء صلاة الجمعة ثم صلاة الغائب على فقيد الأمة الإسلامية وحكيم العرب الملك عبدالله عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية .