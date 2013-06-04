مصرع 6 أشخاص في تجدد الاشتباكات بمدينة سبها بجنوب ليبيا

كتب : أ ش أ منذ 53 دقيقة

تجددت الاشتباكات القبيلة في قرية زويلة القريبة من مدينة سبها جنوب ليبيا، وأسفرت عن مصرع 6 أشخاص من قبيلتي الأشراف والتبو الليبيتين.

وقالت مصادر سياسية ليبية في مدينة سبها، اليوم، إن "اشتباكات مسلحة وقعت بين قبيلتي الأشراف والتبو اللذين يمثلان سكان قرية زويلة القريبة من سبها؛ بسبب مشاحنات بين شباب القبيلتين تطورت لمستوى الاشتباك بالأسلحة الرشاشة، وانتشرت قوات تابعة للحاكم العسكري للجنوب في زويلة لفرض التهدئة بين الجانبين".

وتدخل المجلس الموحد لأطياف ثوار الجنوب لتهدئة التوتر بالمنطقة والاتفاق على تسليم المحتجزين بين الجانبين.