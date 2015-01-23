نجوم العالم العربي ينعون الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز

استقبل فنانو مصر والعالم العربي خبر رحيل العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز بحزن شديد فتحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى ساحة عزاء.

فقدم المطرب اللبناني راغب علامة تعازيه إلى الشعب السعودي عبر تويتر حيث كتب "تعازينا الحارة للشعب السعودي الحبيب وللأمة العربية بوفاة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله واسكنه فسيح جنانه".

ونشرت الممثلة المصرية عبير صبري عبر الفايسبوك صورة للملك، وعلّقت عليها قائلة: "البقاء لله الملك عبد الله بن عبد العزيز ..اللهم أعفو عنه واسكنه فسيح جناتك ..رحل وبقيت مواقفه البطولية الشجاعة".

كما نعا الملك المطرب المصري تامر حسني قائلاً" "خالص العزاء للشعب السعودي الشقيق و جميع الشعوب العربية لوفاة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز نسألكم الدعاء و الفاتحة".

أما المطربة السورية أصالة نصري فغرّدت عبر تويتر قائلة "رحم الله ملكنا الغالي عبد الله بن عبد العزيز وأدعو الله لوطني الغالي السعودية أن يديم عليه آمنه وأمانه وحفظ الله أوطاننا من كل شر"

وقد حرص الفنان أحمد حلمي،على نعي وفاة الملك بنشر صورة سوداء، على صفحته، علق عليها قائلاً " كل التعازي لأخواني وأخواتي في المملكة العربية السعودية علي فقدان الملك عبد الله ملك السعودية الشقيقة وخادم الحرمين الشريفين، البقاء لله وألف رحمه ونور عليه، اللهم أرحمه وأغفر له واسكنه فسيح جناتك يا رب العالمين أمين. أمين. أمين. الفاتحة".

وكتبت الفنانة لقاء سويدان "البقاء لله وفاة الملك عبد الله بن عبد العزيز المحترم أنا لله وإنا إليه راجعون"

وقامت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب بتغيير صورتها الشخصية ووضعت مكانها صورة الملك الراحل وعلقت عليها قائلة" إنا لله وإنا إليه راجعون . خالص العزاء للشعب السعودي الشقيق . في وفاة خادم الحرمين الشريفين صاحب الجلالة الملك عبد الله بن عبد العزيز . رحمه الله واسكنه فسيح جناته".

وقالت الإعلامية المصرية مروة صبري:" البقاء لله في ملك السعودية عبد الله بن عبد العزيز"

أما المطربة الإماراتية أحلام فاستبدلت صورتها بصورة الملك الراحل وكتبت "سنبكيك يا أبونا عبد الله كما بكينا أبونا زايد".

بدوره قام الفنان حسين الجسمي بنعي الملك فكتب "وبشّر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبةٌ قالوا إنَّا لله وَإنَّا إليه راجعون ".

وكتبت الممثلة المصرية حورية فرغلي على صفحتها الرسمية على الفيسبوك: "في ذمه الله خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز اللهم ارحمه وأسكنه فسيح جناتك".