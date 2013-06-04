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عرض "قصص النساء في القرآن" في رمضان بإندونيسيا وكازاخستان وإيطاليا وتركيا

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عرض "قصص النساء في القرآن" في رمضان بإندونيسيا وكازاخستان وإيطاليا وتركيا عرض "قصص النساء في القرآن" في رمضان بإندونيسيا وكازاخستان وإيطاليا وتركيا

كتب : نجلاء أبو النجا الثلاثاء 04-06-2013 19:27

تعاقدت شركة "صباح إخوان" المنتجة لمسلسل "قصص النساء في القرآن" على العديد من القنوات الفضائية بالوطن العربي وخارجه خلال شهر رمضان المقبل.

ومن المقرر عرض المسلسل على قنوات الحياة في حصريا وقناة أبو ظبي "الإمارات العربية المتحدة" والجزيرة أطفال في قطر وقناة المستقبل في لبنان وتليفزيون الأردن والتليفزيون الفلسطيني وتليفزيون تونس وتليفزيون الجزائر وتليفزيون البحرين وقناة الظفرة في دبي وتليفزيون السومارية العراقية والتليفزيون الماليزي والتليفزيون الكازاخستاني وتليفزيون سلطة بارانوي والتليفزيون الإندونيسي الرسمي والتليفزيون الإيطالي "قناة مشفرة خاصة بالجالية العربية الإسلامية بإيطاليا" وقناة TRT التركية, هؤلاء جميعا سوف يعرضون قصص النساء خلال شهر رمضان المقبل، وجاري التفاوض مع قنوات أخرى لشراء حق عرض المسلسل الذي يعتبر ثالث عمل على التوالي من قصص القرىن الكريم يقوم ببطولته الفنان يحيى الفخراني.

وأعرب المنتج صادق الصّباح عن فخره وسعادته بتكملة هذه السلسلة من هذا النوع الدارمي الكارتوني الذي حقق شعبية كبيرة ونسبه مشاهدة عالية في جميع أوقات عرضه سواء في شهر رمضان أو خارج الموسم.

مسلسل قصص النساء في القرآن يعتبر عمل استثنائي، بعدما كان لشركة صّباح إخوان السبق في إنتاج أول مسلسل كارتوني ديني تثقيفي وهو "قصص الحيوان في القرآن"، ومن بعده مسلسل "قصص الإنسان في القرآن"، وبهذا يعتبر مسلسل "قصص النساء في القرآن" هو تكلمه لسلسة "قصص القرآن"، وما تحتويه من قصص جذابة بها تفاصيل مشوقة غير معروفه لمعظم الناس, وقد تم مراجعة العمل من قبل مركز البحوث العلمية في الأزهر الشرف.

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