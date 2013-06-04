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"القرموطي" يعرض مشهدا من "الكيت كات" ويشبهه بالحوار الوطني حول سد النهضة

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"القرموطي" يعرض مشهدا من "الكيت كات" ويشبهه بالحوار الوطني حول سد النهضة "القرموطي" يعرض مشهدا من "الكيت كات" ويشبهه بالحوار الوطني حول سد النهضة

كتب : محمد عاشور منذ 38 دقيقة

عرض الإعلامي جابر القرموطي، مقدم برنامج "مانشيت"، مشهدا من فيلم "الكيت كات"، بطولة الفنان محمود عبد العزيز، الذي ظهر فيه بشخصية "الشيخ حسني" الكفيف، وهو يتحدث لرجال الحارة، ويذيع "ميكرفون" المسجد، كل ما قيل دون علمه، مشبها الموقف بما حدث، أمس، في جلسة الحوار الوطني، عندما تحدث عدد من القوى السياسية عن خطط استراتيجية لمواجهة أزمة سد النهضة الإثيوبي، ولم يكونوا على علم بأن هذا الحوار مذاع على الهواء مباشرة.

وتساءل القرموطي "يا ترى مين مثل دور الشيخ حسني في اجتماع الأمس؟". وتابع مخاطبا الرئيس محمد مرسي "والله العظيم إنت مقامك عالي؛ لأنك رئيس جمهورية العربية، إنت تمزق فيما ورثته من الهيبة المصرية".

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