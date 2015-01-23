الديوان الملكى الاردنى ينعى الملك عبد الله ويعلن الحداد لمدة 40 يوما

نعى الديوان الملكى الأردنى ببالغ الحزن وعميق الأسى خادم الحرمين الشريفين,معلنا الحداد لمدة 40 يوما اعتبارا من اليوم.

واعرب اليوان الملكى – في بيان له اليوم – عن تأثر وحزن الملك عبدالله الثاني والأسرة الأردنية فى وفاة عاهل السعودية الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ، بهذا المصاب الجلل والوقوف إلى جانب السعودية والشعب السعودي الشقيق بهذه الظروف الصعبة ، متضرعا إلى الله العلي القدير أن يتغمد الراحل الكبير بواسع رحمته ورضوانه.

وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني قد قطع زيارته إلى مدينة دافوس السويسرية ، حيث كان يشارك في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي ليتوجه إلى السعودية للمشاركة في تشييع جثمان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود الذي توفي فجر اليوم الجمعة.

أ ش أ