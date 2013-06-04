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الأبنودي: جلسة الحوار الوطني "غرزة سياسية".. ولا أعرف اسم وزير الثقافة

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الأبنودي: جلسة الحوار الوطني "غرزة سياسية".. ولا أعرف اسم وزير الثقافة الأبنودي: جلسة الحوار الوطني "غرزة سياسية".. ولا أعرف اسم وزير الثقافة
- أشعر أن المثقفين غرباء على وزارتهم.. "ولو عليّ فلوس أدفعها بعد 5 دقائق"

كتب : محمد عاشور منذ 6 دقائق

قال الشاعر عبدالرحمن الأبنودي، إنه لا يعرف شيئا عن تصريحات الدكتور علاء عبدالعزيز، وزير الثقافة، بشأن حصوله على مبلغ 50 ألف جنيه من هيئة الكتاب، مشيرا إلى أنه سحب جميع دواوينه الشعرية من الهيئة في عهد الدكتور أحمد مجاهد، وزير الثقافة الأسبق.

وقال الأبنودي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مانشيت": "لو عليا فلوس يقولي وأنا أدفعها بعد 5 دقائق"، مشيرا إلى أن الوزارة أرسلت له رسالة على هاتفه المحمول تقول فيها إنه لديه أموال عند الوزارة، وعليه أن يذهب لها ويأخذها.

وتابع: "أقسم بالله لا أعرف اسم وزير الثقافة الحالي، وأشعر بأن المثقفين غرباء على وزارتهم، وسأعود بأعمالي لهيئة الكتاب عندما أشعر أن الوزارة أصبحت لي ولغيري من المثقفين".

من ناحية أخرى، علق الشاعر الكبير على جلسة الحوار الوطني، التي انعقدت أمس، في رئاسة الجمهورية لمناقشة أزمة سد النهضة الإثيوبي بقوله: "كانت قعدة حشيش، وغرزة سياسية على أعلى مستوى"، بحسب تعبيره.

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