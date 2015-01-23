وزير الاستثمار يدعو رجال الأعمال الأمريكيين للمشاركة في مؤتمر دعم الاقتصاد

التقى وزير الاستثمار أشرف سالمان بعدد من أعضاء مجلس الأعمال “الأمريكي – المصري” وغرفة التجارة الأمريكية في واشنطن ، وذلك في إطار جولته التي شملت لندن وواشنطن ونيويورك لاستعراض برنامج الاصلاح الاقتصادي في مصر.

ودعا الوزير ممثلي كبرى الشركات الامريكية التي التقى بهم على إفطار عمل للمشاركة في مؤتمر دعم الاقتصاد المصري الذي سيعقد في شرم الشيخ في مارس القادم ، والبحث عن فرص الاستثمار الهائلة المتوفرة في مصر ، وأوضح أن هناك قطاعات اقتصادية عديدة في مصر لم يتم اكتشافها بعد ، واكد أن مصر جادة في تحقيق الاصلاح كما أنها حريصة على الانفتاح على مستثمرين جدد وكذلك العمل على بناء اقتصاد سوق قوي وحقيقي.

واشار وزير الاستثمار الى الاصلاحات التي بدأت الحكومة في تبنيها منذ يونيو 2014 ، حيث تم البدء في إصلاح منظومة الدعم للمرة الاولي منذ 60 عاما ، وهو ما خفف من الضغوط على الموازنة المالية بنسبة 45 بالمائة ، كما قدم شرحا للمشروعات الكبرى التي بدأ العمل فيها منها مشروع تنمية محور قناة السويس وبناء شبكة طرق تبلغ 3400 كم بالاضافة الى المشروعات التي انطلقت في الساحل الشمالي .

وشدد سالمان في كلمته أمام رجال الاعمال أن السوق المصري بدأ يستعيد عافيته ، مشيرا الى أن برنامج الاصلاح الاقتصادي هذه المرة يأخذ في الاعتبار قضايا خفض معدلات الفقر والبطالة والتركيز على المناطق الاقل نموا في الصعيد وسيناء والمناطق الحدودية وليس القاهرة الكبرى فقط.

ومن جانبه ، أشار السفير محمد توفيق سفير مصر في واشنطن الى الدعم الذي تقدمه غرفة التجارة الامريكية الى مصر والى دعم العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة والذي ياتي في اطار المساندة التي تجدها مصر من مختلف القطاعات سواء الحكومة الامريكية او الكونجرس الامريكي مما يعكس العلاقات طويلة الامد التي تربط بين البلدين ، واستعرض التحديات التى واجهت مصر خلال الشهور الستة الاولى من تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي بدءا من التعامل مع قضية الدعم الى انطلاق مشروعات كبرى ومواجهة التطرف وتحقيق الامن للمصريين.

واكد السفير أن الرئيس السيسي أبدى شجاعة اكثر من اي قائد في المنطقة العربية عندما قرر مواجهة العناصر المتطرفة والعمل على تحرير الدين الاسلامي من الفكر المتطرف ، وأشار الى جهود الرئيس السيسي لتوحيد جموع الشعب المصري ، قائلا إن الرئيس السيسي هو أول رئيس يزور الكاتدرائية لتقديم التهنئة لاقباط مصر في عيدهم للتأكيد على أن جميع المصريين واحد وتابع قائلا إن ما فعله الرئيس السيسي من خلال مد يديه الى كافة قطاعات المجتمع من بينها الشباب يؤكد على أن مصر الجديدة تعيش حاليا لحظة فريدة من تاريخها المعاصر.

أ ش أ