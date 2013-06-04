تركيا تؤكد قيام أكبر معرض للصناعات التحويلية فى موعده بعد غد

كتب : أ ش أ منذ 20 دقيقة

أكدت السلطات التركية أن معرض الصناعات التحويلية الذى يقام فى منطقة أوراسيا بمدينة إسطنبول، تحت إشراف وزارة الصناعة، سيقام فى موعده بعد غد، ويستمر لمدة 4 أيام، يتم خلاله استعراض أحدث التقنيات والآلات فى الصناعات التحويلية.

وتشارك فى المعرض وفود من كل من أذربيجان، الجزائر، كرواتيا، مصر، جورجيا، إيران، العراق، الأردن، كازاخستان، ليبيا، المملكة المغربية، بولندا، رومانيا، روسيا، السودان، تونس، تركمانستان، أوكرانيا، وأوزبكستان.

وأوضحت وزارة الصناعة التركية، التى تشرف على هذا المعرض، فى بيان لها اليوم، أن آلات الصناعة التحويلية تعتبر القوة الأساسية والدافعة للتصنيع فى تركيا مثلها مثل باقى الأجزاء الأخرى من العالم، منوهة بأنها تعتبر واحدة من ركائز التنمية لمستقبل تركيا، مشيرة إلى أن صناعة الآلات سوف تحصل على حصة 100 مليار دولار أمريكى من الـ 500 مليار دولار ضمن خطة الصادرات لعام 2023.

يشار إلى أن صناعة الآلات التركية قد شهدت معدل نمو سنوى بلغ 20\% منذ 1990 وحتى الآن.