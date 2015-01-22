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Nicolas Cage قرر القبض على أسامة بن لادن‎!

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Nicolas Cage قرر القبض على أسامة بن لادن‎! Nicolas Cage قرر القبض على أسامة بن لادن‎!

الخميس 22-01-2015 21:47

كشف الممثلNicolas Cage أنه سيؤدي دور البطولة في فيلم كوميدي بعنوان Army of One . شارك في كتابة السيناريو وسيتولّى الإخراج Larry Charles الذي قدّم لنا في السابق الفيلم الساخر Borat. تدور قصة الفيلم حول رجل أميركي يدعى Gary Faulkner اشترى مسدساً وسيف ساموراي وقرر الذهاب الى الحدود الباكستانية للقبض على أسامة بن لادن. من المتوقّع أن يبدأ تصوير Army of One في الربيع المقبل على أن يعرض مبدئياً في الصالات العالمية في نهاية العام. يذكر أننا سنشاهد Nicolas Cage هذا العام في أربعة أفلام هي The Runner و Pay the Ghost وThe Trust و National Treasure 3.

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