ليلا المغربية ... في ديو عالمي عن الحبّ والسلام

انتهت الفنانة ليلا المغربية من تسجيل الديو الأوّل في مسيرتها الفنيّة، والذي يجمعها بالفنان الأوبرالي ومدرّب الصوت البلجيكي نيكولا زلنسكي، في باريس.

وقالت ليلا إنّ الأغنية تحمل رسالة حبّ وسلام لكلّ العالم،وهي تتحدّث عن الصداقة القديمة التي تجمع المغرب بفرنسا.

وأوضحت ليلا، أنّ الأوضاع المتوترة التي يعيشها العالم اليوم، خصوصاً بعد التفجيرالذي وقع مؤخّرا في فرنسا، كانت فرصة لإطلاق العمل، الذي تم التخطيط لتنفيذه قبل سنتين، إذ يجمع بين اللغة الفرنسية واللهجة المغربية.

وأضافت ليلا، أنه بعد الانتهاء من عملية الميكساج، سيتمّ تصويرالأغنية في أوروبا مع مخرج برتغالي، ليتمّ بعد ذلك إطلاقها من فرنسا.

والجديرذكره، أنّه سبق لليلا وأن قامت بتحويل النشيد الوطني المغربي "منبت الأحرار"، إلى أغنية أوبرالية، ما أثار موجة من الانتقادات والآراء المتباينة حول الفكرة التي قدّمتها.

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