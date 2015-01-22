الأي لاينر الملوّن مع العمامة لإطلالة مميّزة

هل أنت من محبّات وضع العمامة”turban” ، وتمتلكك الحيرة عند اختيار مكياج مناسب لهذه الإطلالة؟

فلِمَ لا تختارين الأي لاينر الملوّن لأسفل العين كنوع من التغيير؟ اعتمديه بلون مضيء مستوحًى من ألوان العمامة ليتناسب معها. لكن الأهمّ أن يتناسب مع لون عينيك.

في هذه الإطلالة بـ"التربون" الزهري والأخضر، تمّ اعتماد الأي لاينر باللون الأخضر التركواز (أخضر مزرقّ) تحت العينين مع الأي لاينر الأسود الرفيع فوق العينين.

لتطبيق هذا المكياج، اتّبعي الخطوات التالية:

- نظّفي بشرتك جيداً، وأعديها بشكل مناسب لبدء تطبيق المكياج.

- استخدمي كريم الأساس المناسب للون بشرتك، واعمدي إلى استخدامه بشكل متساوٍ على كامل الوجه.

-عليك أن تختاري "كونسيلر" مناسباً للون أساس بشرتك، وباستطاعته أن يُضفي مزيداً من الإطلالة الطبيعية على وجهك.

-إضافة الرموش سيمنح عينيك مزيداً من الجاذبية، فلا تتردّدي في الاستعانة بها.

-تحديد الحواجب له دور كبير في منحك نظرة واثقة وجذابة.

-اختاري الأي لاينر القلم أو السائل تبعاً لحرفيّتك في رسم الأي لاينر.

ابدئي بالخطّ الأعلى، وارسمي خطاً رفيعاً من الأي لاينر الأسود، واتّبعيه برسم الخط السفليّ الملوّن. وإذا أردت اتقان الرسم، يُمكنك اعتماد رسم خفيف بالقلم البيج كأساس للرسم.

-إياك والماسكرا الملوّنة مع الأي لاينر الملوّن. تُستخدم الماسكرا دائماً بعد تطبيق الأي لاينر، وليس العكس.

-عليك باختيار ظلال العيون الخفيف ذي اللون الفرد في هذه الإطلالة، واعتمدي اللون الزهريّ.

-اعتمدي البلاش الطبيعي الزهريّ أو البيج لكونهما مناسبين جداً لهذه الإطلالة.

-اختاري أحمر الشفاه باللون الطبيعي أو الزهري ليتناسب مع مكياجك .

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