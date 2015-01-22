ننشر أسماء الضحايا والمصابين في حادث تصادم طريق “البحر الأحمر ـ سوهاج ”

لقي 11 شخص مصرعهم وأصيب 12 أخرين في حادث تصادم علي الطريق الصحراوي بسوهاج.

تلقى اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج، أخطاراً من مركز شرطة أخميم ، بوقوع حادث تصادم ووجود متوفين ومصابين بالطريق الصحراوي

> بالبحر الأحمر بالكيلو 60 تجاه أسيوط – دائرة المركز.

انتقل اللواء مساعد المدير لفرقة الشرق ورئيس فرع بحث الشرق ومأمور وضباط وحدة مباحث المركز وسيارات مرفق الإسعاف والمرور، وتبين من الفحص وقوع الحادث بين السيارتين 6875 هـ.ق.أ أجرة ” ميكروباص ” قادمة من تجاه أسيوط لسوهاج والثانية 9184 ع.س.ط أجرة ماركة بيجو قادمة في الاتجاه المقابل وذلك نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة الأولي مما نتج عنه اصطدامها بالسيارة الثانية .

> ونتج عن الحادث وفاة كل من فايزه أحمد عبد اللطيف علام سن 40 ربة منزل، ويامنة فرغلي إبراهيم سن 50 ربة منزل، وأحمد كمال عبد الموجود محمد سن 37 عامل – ويقيمون الكوامل – دائرة مركز سوهاج، وعبد الرحمن أحمد حمدان سن 12 طالب، و شيماء عبد الرحمن محمد محمد سن 27 ربة منزل، وعبد الرحيم محمد محمد سن 64 عامل 7- إلهام عبد الرحيم محمد محمد سن 23 ربة منزل، و محمد فراج حسن عثمان سن 30 سائق 9- محمود عبد الرحيم محمد محمد سن 29 عامل، ونعمات عبد الحليم سن 55 عامل – ويقيمون برديس – دائرة مركز البلينا، و الطفلة جنا علي عبد الرحمن 8 سنوات.

واصيب كلًا من منصور عبد الرحيم محمد سن 20 عامل ويقيم برديس دائرة مركز البلينا، وعلي إبراهيم ذكي سن 32 سائق، والطفل أحمد مصطفي الششتاوي 8 سنوات، والطفل محمد مصطفي الششتاوي 3 سنوات، و فاطمة عبد الرحمن محمود علي سن 35 ربة منزل، وأمال عواد شعبان سن 56 ربة منزل، والطفلة شيماء مصطفي أحمد 8 سنوات، ومنصور علي محمد منصور سن 40 عامل، ومحمد سعيد السيد سن 17 عامل، وعلي عبد الرحمن محمود سن 32 عامل، و كوثر عبد الوهاب عبد المطلب سن 38 عامل، و صباح عبد الوهاب عبد اللطيف سن 45 عامل – ويقيمون الكوامل – دائرة مركز سوهاج 00 وتتراوح إصابتهم مابين ” كسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم “.

وتم نقل الجثامين والمصابين لمستشفيات [ سوهاج الجامعي – أخميم المركزي - سوهاج العام – مستشفي جراحات اليوم الواحد ]، وجــــاري ســؤال المصابين فور إمكانية ذلك، وتم رفع أثار الحادث وتسيير حركة المرور.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1150 جنح المركز لسنة 2015 وأخطرت النيابة العامة التي انتقلت وباشرت التحقيق.