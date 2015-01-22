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ضبط شقيقين مطلوبين علي ذمة قضايا مختلفة وبحوزتهم أسلحة نارية بسوهاج‎

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ضبط شقيقين مطلوبين علي ذمة قضايا مختلفة وبحوزتهم أسلحة نارية بسوهاج‎ ضبط شقيقين مطلوبين علي ذمة قضايا مختلفة وبحوزتهم أسلحة نارية بسوهاج‎

ارشيفية

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز سوهاج من ضبط شقيقين، مطلوبين علي ذمة قضايا مختلفة، وبحوزتهم أسلحة نارية بسوهاج.‎

تلقى اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج بندقية آلية، بلاغ بضبط بندقية ألية، عيار “7.62×39م”، مطموسة الأرقام، بدبشك حديد، بحيازة “صلاح م ا” -23 سنة- عامل، ومقيم الشيخ مكرم مركز سوهاج، والمطلوب فى 3 أحكام قضائية بالحبس 6 أشهر في قضية سرقة منقولات، و7 أشهر في قضية  تبديد شيكات، و6 أشهر في قضية تبديد شيكات.

كما تم ضبط فرد روسى صناعة محلية، حيازة شقيقه “إسلام م ا” -28 سنة- عامل، ومقيم الشيخ مكرم مركز سوهاج، ومطلوب ضبطه واحضاره فى قضيه استيلاء على قطعة أرض.

وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 202 إدارى مركز سوهاج لسنة 2015، لحين العرض على النيابة العامة للتولي التحقيق.

 

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