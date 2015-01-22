20 إطلالة للحمل من المدونة الأنيقة Chriselle Lim

المدونات من أكثر الشخصيات المؤثرة في عالم الموضة، ونحن بدورنا نتابع ما يرتدين دائماً لنعلم اتجاهات الموضة العالمية ونستوحي من إطلالاتهن أجدد التنسيقات، ولأنهن لا يستغنين عن الأناقة في جميع الأحوال أردنا أن نقدم لك إطلالات حمل متنوعة من Chriselle Lim لتستوحي منها ما يناسب إطلالتك.

عرفت المدونة الأنيقة Chriselle Lim منذ بداياتها باختياراتها البسيطة، حيث تختار القطع الأساسية وتضعها في تنسيقات عصرية ناعمة لتظهر بإطلالة متكاملة، وقد جمع ستايلها خلال الحمل بين البساطة الضرورية لكل سيدة في هذه الحالة مع الأناقة التي عودتنا عليها.

ولتحصلي على إطلالة Chriselle Lim عليك أن تتبعي نقطتين أساسيتين، وهما:

· اختاري القطع الكلاسيكية

لابد أن تتوفر بعض القطع في خزانة كل سيدة منّا، منها: الفستان الأسود القصير، الجاكيت الرسمي، البنطلون الجينز المريح، وقد استخدمت كريسيل هذه القطع في تركيب إطلالات مختلفة مرة بعد أخرى، لذلك ننصحك باستثمار أموالك في قطع كلاسيكية لتتمكني من ارتدائها بطرق متنوعة.

· لا تستغني عن الإكسسوارات

زيني إطلالتك بالشالات والقبعات والإكسسوارات المتنوعة لتكون إطلالتك متجددة في كل مرة، وكوني جريئة واختاري ألواناً مختلفة وطبعات متنوعة لإكسسواراتك.

شاهدي أجمل إطلالات الحمل من المدونة Chriselle Lim، واستوحي منها ما يناسبك.

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