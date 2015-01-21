سعد المجرد في موازين 2015

تستضيف الدورة 14 من مهرجان "موازين – إيقاعات العالم"، المقرر تنظيمها في الفترة ما بين 29 أيار/ مايو و6 حزيران/ يونيو، الفنان سعد المجرد، الذي تعاقدت معه إدارة المهرجان على إحياء حفلات فنية، ضمن سهرات موازين 2015.

وكان المجرد، الذي شارك قبل عامين في إحياء حفل فني ضمن فعاليات هذا المهرجان، قد أبهر جمهوره وقتها بباقة من الأغنيات المغربية. وهو قد عاد مؤخراً من الجزائر العاصمة، التي غنّى فيها لجمهوره مجموعة من أشهر أغنياته، التي تفاعل معها الجمهور، خصوصاً أغنيته الشهيرة "أنتي باغي واحد".

وتُعدّ هذه الحفلة الأولى من نوعها لسعد المجرد في الجزائر، حيث تقاسم معه منصّة الغناء نجم أراب أيدول الجزائريّ أجراد بوغرظة.

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