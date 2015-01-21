رئيس مجلس النواب الأمريكي يدعو نتنياهو لإلقاء كلمة أمام الكونجرس بشأن إيران

دعا رئيس مجلس النواب الأمريكي جون بينر اليوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لالقاء كلمة أمام الكونجرس الأمريكي في الشهر القادم بشأن التهديدات الإيرانية.

وقال مكتب رئيس مجلس النواب الأمريكي اليوم إنه تم دعوة نتنياهو لالقاء كلمة أمام جلسة مشتركة لمجلسي النواب والشيوخ في 11 فبراير القادم.

وتأتي الدعوة في الوقت الذي يدرس فيه المشرعون الأمريكيون من الجمهوريين وبعض الديموقراطيين امكانية فرض المزيد من العقوبات ضد إيران في حال فشل المفاوضات الجارية بشأن منع إيران من امتلاك سلاح نووي.

وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما هدد في خطاب “حالة الاتحاد” الذي القاه الليلة الماضية برفض أي قانون يفرض المزيد من العقوبات على إيران أثناء اجراء المفاوضات حول برنامج طهران النووي قائلا إن مثل تلك العقوبات ستؤدي إلى اخفاق الجهود الدبلوماسية وعزل الولايات المتحدة عن حلفائها ، كما ستسمح لإيران باستئناف برنامجها النووي.

أ ش أ