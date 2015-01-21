أخبار عاجلة

برشلونة يخشى مفاجآت إشبيلية -
8 الصبح - أ/محسن عادل يتحدث عن بنود الخدمة الإجتماعية التى من المفترض زيادة الإنفاق عليها -
مقتل أربعة أشخاص في انفجار بمدينة لاهور الباكستانية -
أعضاء "زراعة البرلمان" يزورون مصنع سكر أرمنت بالأقصر -
8 الصبح - تقرير يوضح الإنفاق على برامج الحماية الإجتماعية بمشروع الموازنة الجديدة -
مساء الأنوار - حلقة الثلاثاء 4 إبريل 2017 -
مجدي عبد الغفار يصل تونس للمشاركة بمؤتمر وزراء الداخلية العرب -
8 الصبح - بالأمس فقد الوسط الفني الناقد الفني سمير فريد عن عمر يناهز 73 عاماً -
8 الصبح - النجمة أمينة خليل تشارك فى حملة "متلخصنيش فى كلمة" لدعم مصابي التوحد -
8 الصبح - أهم وأخر العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

رئيس مجلس النواب الأمريكي يدعو نتنياهو لإلقاء كلمة أمام الكونجرس بشأن إيران

Google+ Print
رئيس مجلس النواب الأمريكي يدعو نتنياهو لإلقاء كلمة أمام الكونجرس بشأن إيران رئيس مجلس النواب الأمريكي يدعو نتنياهو لإلقاء كلمة أمام الكونجرس بشأن إيران

رئيس مجلس النواب الأمريكى

دعا رئيس مجلس النواب الأمريكي جون بينر اليوم  رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لالقاء كلمة أمام الكونجرس الأمريكي في الشهر القادم بشأن التهديدات الإيرانية.

وقال مكتب رئيس مجلس النواب الأمريكي اليوم إنه تم دعوة نتنياهو لالقاء كلمة أمام جلسة مشتركة لمجلسي النواب والشيوخ في 11 فبراير القادم.

وتأتي الدعوة في الوقت الذي يدرس فيه المشرعون الأمريكيون من الجمهوريين وبعض الديموقراطيين امكانية فرض المزيد من العقوبات ضد إيران في حال فشل المفاوضات الجارية بشأن منع إيران من امتلاك سلاح نووي.

وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما هدد في خطاب “حالة الاتحاد” الذي القاه الليلة الماضية برفض أي قانون يفرض المزيد من العقوبات على إيران أثناء اجراء المفاوضات حول برنامج طهران النووي قائلا إن مثل تلك العقوبات ستؤدي إلى اخفاق الجهود الدبلوماسية وعزل الولايات المتحدة عن حلفائها ، كما ستسمح لإيران باستئناف برنامجها النووي.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا