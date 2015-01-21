ضبط 7 شباب اعتدوا جنسيا على مواطن بالوادي الجديد

تعرض مواطن بالوادي الجديد للاعتداء الجنسي داخل قطعة أرض بمنطقة أرض السلام بمدينة الخارجة تحت تهديد السلاح.

وتبين قيام ع . ع ” 19 سنة حاصل علي دبلوم صنايع ومقيم مدينة الخارجة بتحرير محضر عن تعرضه لاعتداء جنسي من 7 شباب تحت تهديد السلاح وكلب بوليسي داخل غرفة بقطعة أرض بمدينة السلام وتصوير الواقعة بهواتفهم المحمولة.

وتشكلت قوة أمنية مكبرة بقيادة رئيس مباحث قسم الخارجة ومعاون مباحث القسم وتمكنت من ضبط مرتكبي الواقعة وهم ” م . ر . ع طالب 19 سنة و ” م . ا . ع ” 20 سنة و ” ص . م . م ” 18 سنة و” أ . م . ك ” 19 سنة و ” ع . س . ج ” 19 سنة و ” م . ج . أ ” 26 سنة وحاصل علي دبلوم زراعة و” أ . م . أ ” 25 سنة وجميعهم مقيمون مدينة الخارجة .

وكشف تحريات الواقعة قيام المتهمين بإستدراج الضحية إلي قطعة أرض بحي السلام بمدينة الخارجة وتناوبوا الاعتداء الجنسي عليه وتصوير عدة مقاطع فيديو بهواتفهم بالإضافة الي سرقة هاتف محمول من الضحية نفسها.

ونجحت مباحث قسم الخارجة في ضبط المتهمين وهواتفهم المحمولة والتحفظ علي مقاطع الفيديو تحرر للواقعة المحضر رقم 611 جنح قسم شرطة الخارجة لسنة 2015 وتم التحفظ علي المتهمين داخل قسم شرطة الخارجة تمهيدا لعرضهم علي النيابة العامة للتحقيقات.