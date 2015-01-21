أخبار عاجلة

برشلونة يخشى مفاجآت إشبيلية -
8 الصبح - أ/محسن عادل يتحدث عن بنود الخدمة الإجتماعية التى من المفترض زيادة الإنفاق عليها -
مقتل أربعة أشخاص في انفجار بمدينة لاهور الباكستانية -
أعضاء "زراعة البرلمان" يزورون مصنع سكر أرمنت بالأقصر -
8 الصبح - تقرير يوضح الإنفاق على برامج الحماية الإجتماعية بمشروع الموازنة الجديدة -
مساء الأنوار - حلقة الثلاثاء 4 إبريل 2017 -
مجدي عبد الغفار يصل تونس للمشاركة بمؤتمر وزراء الداخلية العرب -
8 الصبح - بالأمس فقد الوسط الفني الناقد الفني سمير فريد عن عمر يناهز 73 عاماً -
8 الصبح - النجمة أمينة خليل تشارك فى حملة "متلخصنيش فى كلمة" لدعم مصابي التوحد -
8 الصبح - أهم وأخر العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

صحيفة - صلاح يضغط على تشيلسي للموافقة على عرض روما

Google+ Print
صحيفة - صلاح يضغط على تشيلسي للموافقة على عرض روما صحيفة - صلاح يضغط على تشيلسي للموافقة على عرض روما

أشارت تقارير إيطالية أن المصري محمد صلاح جناح تشيلسي يضغط على فريقه للموافقة على رحيله إلى روما على سبيل الإعارة يناير الجاري.

ويعد روما أبرز المهتمين بضم المصري محمد صلاح على سبيل الإعارة بعد أن فشل في حجز مكانا أساسيا في تشكيل جوزيه مورينيو.

وأكدت صحيفة (الميساجرو) الإيطالية أن صلاح يقوم بالضغط على إدارة الفريق للموافقة على عرض روما مشيرة إلى أن مسؤولي الفريقين سيلتقيان اليوم مجددا.

وأشارت الصحيفة إلى أن بيشكتاش التركي أيضا مهتم بضم محمد صلاح ولكن في صفقة شراء وليس إعارة.

جدير بالذكر أن محمد صلاح قد انتقل إلى تشيلسي في يناير الماضي قادما من بازل السويسري في صفقة قدرت بـ15 مليون إسترليني.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع