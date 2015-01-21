صحيفة - صلاح يضغط على تشيلسي للموافقة على عرض روما

أشارت تقارير إيطالية أن المصري محمد صلاح جناح تشيلسي يضغط على فريقه للموافقة على رحيله إلى روما على سبيل الإعارة يناير الجاري.

ويعد روما أبرز المهتمين بضم المصري محمد صلاح على سبيل الإعارة بعد أن فشل في حجز مكانا أساسيا في تشكيل جوزيه مورينيو.

وأكدت صحيفة (الميساجرو) الإيطالية أن صلاح يقوم بالضغط على إدارة الفريق للموافقة على عرض روما مشيرة إلى أن مسؤولي الفريقين سيلتقيان اليوم مجددا.

وأشارت الصحيفة إلى أن بيشكتاش التركي أيضا مهتم بضم محمد صلاح ولكن في صفقة شراء وليس إعارة.

جدير بالذكر أن محمد صلاح قد انتقل إلى تشيلسي في يناير الماضي قادما من بازل السويسري في صفقة قدرت بـ15 مليون إسترليني.