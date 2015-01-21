ضبط 8 من أعضاء الإخوان بتهمة التحريض على العنف بقنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا من ضبط 8 من أعضاء جماعة الإخوان ، بتهمة التحريض على العنف بمركزى قنا ودشنا.

كانت قوات الأمن بالتنسيق مع جهاز الأمن الوطنى قد ألقت القبض على كلا من ” أحمد . م ” طبيب بشرى ، و”رمضان. و ” مندوب أمن و “حسين . ع. ف ” موظف بالتضامن الأجتماعي و”على . ع . ع ” مدرس و “حسين . أ . ا ” موظف وجميعهم مقيمين بمدينة دشنا.

وتم ضبط 3 أخرين بقرية دندرة بمركز قنا تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم بتهمة التحريض على العنف والأستعداد لتنظيم مظاهرات فى ذكرى 25 يناير، وتحررت المحاضر اللازمة لتتولى النيابة التحقيق.