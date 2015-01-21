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محلب يوجه التهنئة للشرطة بعيدهم وللشعب المصري بمناسبة ثورة 25 يناير

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محلب يوجه التهنئة للشرطة بعيدهم وللشعب المصري بمناسبة ثورة 25 يناير محلب يوجه التهنئة للشرطة بعيدهم وللشعب المصري بمناسبة ثورة 25 يناير

محلب

وجه المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء التهنئة خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم لكل أفراد الشرطة بعيدهم،كما وجه التهنئة للشعب المصري بمناسبة الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير، مؤكدا العمل على استكمال تحقيق أهداف الثورة، المتمثلة في العيش والعدالة الاجتماعية، والكرامة الإنسانية.

وقد قدم وزيرا البترول والتموين تقريرا عن تأمين احتياجات السوق من إمدادات الغاز الطبيعي، وكذا جهود توصيل الغاز للمنازل، وتوفير مخزون استراتيجي كاف من غاز البوتاجاز، حتى لا تتكرر أزمة أنابيب البوتاجاز، بالإضافة إلى جهود مراقبة الأسواق لمنع المتاجرة في هذه السلع المدعمة.

ووجه المهندس إبراهيم محلب بتشكيل لجنة وزارية لدراسة الاستغلال الأمثل للآثارالمصرية، لتحقيق العوائد المناسبة من هذه الآثار، بمشاركة عدد من الوزراء المختصين.

كما وجه بتشكيل لجنة من وزراء الزراعة، والري، والتموين، لدراسة التوسع في زراعة الذرة.

ومن ناحية أخرى، شدد رئيس الوزراء على ضرورة الإسراع بتنفيذ مشروع تطوير منطقة القابوطي ببورسعيد، خاصة أنه تم توفير التمويل اللازم، والتصميمات الهندسية للمشروع.

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