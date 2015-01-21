“تموين الأقصر” يضبط 240 اسطوانة بوتاجاز قبل بيعها في السوق السوداء

تمكن ضباط مباحث التموين بمحافظة الأقصر، من ضبط 240 إسطوانة بوتاجاز، قبل بيعها في السوق السوداء .

تلقى اللواء حسام المناوي مدير أمن الأقصر، إخطارا من العقيد محمد فاضل رئيس مباحث التموين، يفيد بضبط 240 إسطوانة بوتاجاز قبل بيعها في السوق السوداء في ثلاث وقائع بدائرتي قسمي الأقصر وأرمنت .

وقال مدحت جعفر وكيل وزارة التموين بالأقصر، إن مفتشوا التموين بالتنسيق مع مباحث التموين شنوا حملات موسعة علي مستودعات ومنافذ توزيع اسطوانات البوتاجاز بهدف منع التلاعب بالخصص التموينية .

وأكد جعفر علي إن الحملات مستمرة بناءً على تعليمات اللواء طارق سعدالدين محافظ الاقصر، بالتنسيق مع مباحث التموين والأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتشديد على المستودعات والأسواق وذلك للحد من تهريب اسطوانات البوتاجاز للاتجار بها في السوق السوداء وضمان وصول الدعم لمستحقيه وتوفير اسطوانات البوتاجاز للمواطنين بأسعارها الفعلية دون أي زيادة والقضاء على باعة السوق السوداء والمتاجرين فيها.