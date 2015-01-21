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الأمين العام للقضاء الأعلى يجتمع مع القضاة المتهمين بدعم مرسي

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الأمين العام للقضاء الأعلى يجتمع مع القضاة المتهمين بدعم مرسي الأمين العام للقضاء الأعلى يجتمع مع القضاة المتهمين بدعم مرسي


> التقى وفد من قضاة بيان “دعم مرسي” ، وقضاة من أجل المحالون للجنة الصلاحية، اليوم الأربعاء، بالأمين العام لمجلس القضاء الأعلى المستشار محمد عيد محجوب، بشأن تحديد جلسة لهم للاستفسار قانونا، عن حرمانهم من صرف البدلات المالية منذ عدة شهور.

القضاة كانوا قد تقدموا بطلب لرئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي محمد حسام عبدالرحيم، الأسبوع الماضي، واشتكوا فيه حرمانهم من صرف أكثر من نصف راتبهم، بالمخالفة للمادة 11 من قانون السلطة القضائية، التي تنص على صرف مستحقات القضاة المحالون لمجلس الصلاحية كاملة أثناء المحاكمة التأديبية لهم حتى الفصل في القضية المتهمون فيها.

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