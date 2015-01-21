القبض على عاطل لطعنه شقيقه بـ “مطواه” ببنها في القليوبية

ضبطت مباحث بنها عاطل لقيامه بطعن شقيقه فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء نشبت بينهما لقيام المجنى عليه بالتعدى على والدهما بالسب، وتم نقل المصاب إلى المستشفى.

تلقى اللواء محمود يسرى مدير أمن القليوبية، بلاغا من الأهالى بحدوث مشاجرة ومصاب بناحيه الرمله – دائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين حدوثها بين كلا من “ابراهيم م ع “32 سنة عاطل مصاب بجرح نافذ أعلى القلب من الجهة اليمنى، وتم نقله لمستشفى بنها الجامعى وشقيقه خالد 42 سنة وذلك لاعتياد المصاب التعدى على والدهما، وحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت الى مشاجرة قام على أثرها الثانى بإحداث إصابة الأول بسلاح أبيض “مطواة”، وفر هارباً .

وتمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وأقر المتهم بتخلصه من السلاح المستخدم بالقائه بمياة المصرف، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1084 جنح مركز بنها لسنه 2015، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.