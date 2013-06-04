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"نيران صديقة" يعود إلى استديو شريف عرفة بالسادس من أكتوبر

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"نيران صديقة" يعود إلى استديو شريف عرفة بالسادس من أكتوبر "نيران صديقة" يعود إلى استديو شريف عرفة بالسادس من أكتوبر

كتب : أ ش أ الثلاثاء 04-06-2013 17:02

عاد المخرج خالد مرعي، بفريق عمل مسلسل "نيران صديقة" مرة ثانية إلى استديو "شريف عرفة"، بالمنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر لاستكمال تصوير أحداث المسلسل، وذلك بعد أن انتهى من تصوير المشاهد الخاصة بمدينة الإنتاج الإعلامي.

ويشارك في تصوير المشاهد باستديو "شريف عرفة"، أكثر من نجمة، بينهن رانيا يوسف وكندة علوش ومنة شلبي، ويسعى المخرج خالد مرعي إلى الانتهاء من تلك المشاهد، قبل العودة مرة ثانية إلى مدينة الإنتاج الإعلامي خلال أسبوعين.

وانتهى مرعي بالفعل، من تصوير جزء كبير من أحداث المسلسل، حيث يتوقع أن يكون من أوائل المسلسلات التي ستكون جاهزة للعرض خلال شهر رمضان.

أحداث "نيران صديقة" تدور على مدى 23 عاما، وتتناول حياة 6 شبان وشابات، تجمعهم الصداقة وتفرقهم المصالح، وتتقاطع خطوط حياتهم في مفاصل محورية، حيث يمثّل كل منهم نموذجا إنسانيا مختلفا في نشأته وتطوره وتفاعله مع المجتمع.

أما العنصر البوليسي في الحبكة فيظهر من خلال إحدى الشخصيات التي يتضح أنها ما زالت على قيد الحياة بعد اعتقاد الأصدقاء أنها ماتت منذ سنوات في ظروف غامضة، ليبدأ الجميع باستلام رسائل مجهولة المصدر تهدد بفضح أعمال ارتكبوها في الماضي.

ويشارك فى بطولة المسلسل منة شلبى، كندة علوش، رانيا يوسف، عمرو يوسف، ومجموعة من ضيوف الشرف مثل أحمد داوود من وباسل الخياط من سوريا وليلى عربي من الأردن، وكتبه محمد أمين راضي وإنتاج طارق الجنايني.

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