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ديكور جديد لمسلسل "الشك" في حي "عماد الدين" بمدينة الإنتاج

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ديكور جديد لمسلسل "الشك" في حي "عماد الدين" بمدينة الإنتاج ديكور جديد لمسلسل "الشك" في حي "عماد الدين" بمدينة الإنتاج

كتب : هند سعدالدين الثلاثاء 04-06-2013 17:36

يبني المخرج محمد النقلي غدا، ديكورا جديدا لمسلسل "الشك" في حي "عماد الدين" بمدينة الإنتاج الإعلامي، وسيستمر التصوير فيه لمدة أسبوع.

ويواصل اليوم فريق مسلسل "الشك" التصوير بإحدى الشقق بمنطقة المنيل، حيث انتهى المخرج محمد النقلي من تصوير 13 ساعة من أحداث المسلسل أي ما يزيد علي 17 حلقة من حلقات العمل، المنتظر عرضه في شهر رمضان.

مسلسل "الشك" بطولة حسين فهمى، ورغدة، وصابرين، ومي عز الدين، ونضال الشافعي، ومكسيم خليل، وهبة مجدي، وتأليف أحمد محمود أبو زيد، ويناقش المسلسل التغيرات التي تحدث في المجتمع المصري، وعدم وجود ثقة بين المصريين بعضهم البعض، وانعكاس التوتر السياسي على كل تفاصيلنا الحياتية.

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