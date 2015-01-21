سعد المجرد يدعم فنان صاعد بإنتاج أغنية له

أوفى الفنان المغربي سعد المجرد بالوعد الذي قطعه على نفسه بإنتاج أغنية للمغني المغربي الصاعد رضوان برحيل، الذي أعجب سعد بأدائه ووعده بمساعدته فنياً خصوصاً بعد مشاركة رضوان برحيل الفنان سعد المجرد في أداء أغنية "لمن نشكي حالي"، في حفل أخير في الدار البيضاء.

ويبدو أن سعد المجرد كان صادقاً في كلامه، ولم يقم فقط ببيع الكلام أمام أضواء الكاميرات.

وحسب سعد فإن مساعدة الفنان الصاعد رضوان برحيل كان تلقائياً وينم عن قناعته بتشجيع هذا الفنان، فقام بإنتاج له أغنيت "أواه"، التي وضع ألحانها الملحن والمنتج.

ويسعى حالياً رضوان بترويج أغنية "أواه" على نطاق إعلامي واسع.

يذكر أن الفنان رضوان برحيل اشتهر بأدائه لعدة أغاني نشرها على موقع "يوتيوب".

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