تقارير: أرسنال مهتم بضم مدافع فياريال

(إفي): يهتم نادي أرسنال الإنجليزي بضم مدافع فياريال الإسباني، البرازيلي جابرييل باوليستا، وفقا لما ذكرته وسائل اعلام محلية اليوم.

وقالت قناة (سكاي سبورتس) البريطانية اليوم أن فياريال سيبيع اللاعب فقط حال سداد قيمة الشرط الجزائي في عقده والمقدرة بـ15 مليون استرليني.

يشار إلى أن المدير الفني لأرسنال، الفرنسي أرسين فينجر يعتبر التعاقد مع مدافع خلال سوق الانتقالات الشتوية يعد "أولوية" على حد تعبيره.

وبدأ المدافع البرازيلي (24 عاما) مسيرته في نادي فيتوريا قبل التعاقد في 2013 مع فياريال لمدة خمسة مواسم.

وصرح جابرييل "أنا أشعر بالسكينة سواء انتقلت لأرسنال أو بقيت هنا، لا أرغب في تشتيت انتباهي، وكيلي يعمل على الأمر ولا يرغب في جعلي أشعر بالقلق".