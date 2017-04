الأخوان كوين يترأسان لجنة مهرجان "كان" بدورته الـ68

قرر رئيس مهرجان كان السينمائي الجديد، الصحافي Pierre Lescure أن يمنح رئاسة لجنة تحكيم مهرجان كان لعام 2015 لشخصين عوضاً عن واحد، هما الأخوان Coen.

وبالفعل، لبّى المخرجان Joel وEthan Coen دعوة Pierre والمندوب العام ليكونا رئيسي النسخة 68 من هذا المهرجان.

وأعلن الأخوان عن سعادتهما لهذه المشاركة، حيث اعتبرا أن هذا الاختيار هو أكبر تكريم منح لهما في حياتهما.

وفي بيانٍ رسمي صدر عنهما باللغة الفرنسية، قال Joel وEthan: "نحن سعيدان لأنّنا حظينا بهذه الفرصة التي ستتيح لنا رؤية أفلام كثيرة تأتي من أقطاب العالم أجمع.

"كان" هو من المهرجانات التي نعتبرها، منذ بداية مسيرتنا المهنيّة، الأهم والأبرز على الصعيد العالمي. وإنّه لشرفٌ كبير أن نكون هذه السنة رؤساء الحفل، وهو أمرٌ نعتز به أكثر من أي رئاسة لأي حفل آخر".

ومهرجان "كان" دائماً ما تضمن أسماء الأخوين Coen فيه كرابحين، ففي العام 1991، نالا جائزة "السعفة الذهبيّة" بفضل فيلمهما Barton Fink، ومن ثم جائزة أفضل إخراج عن فيلم "Fargo" في العام 1996 وعن "The Man Who Wasn't There" في العام 2001، والجائزة الكبرى عن فيلم "Inside Llewyn "Davis في العام 2013.

يذكر أن مهرجان "كان" السينمائي يقام في الفترة الممتدة بين يوم الأربعاء 13 إلى يوم الأحد 24 مايو 2015، وسيكشف عن أسماء أعضاء لجنة التحكيم بالكامل في منتصف شهر ابريل.