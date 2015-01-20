أمين عام الأمم المتحدة يستنكر القتال في صنعاء

أعرب بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، عن شعوره بقلق بالغ إزاء الوضع المتدهور في اليمن، مستنكرا القتال العنيف بين الميليشيات وحرس القصر الرئاسي في العاصمة صنعاء.

وقال المتحدث باسمه في بيان للصحافة – أورده موقع مركز أنباء الامم المتحدة على الانترنت – “يدعو الأمين العام جميع الأطراف إلى وقف الأعمال العدائية فورا، وإلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واتخاذ التدابير اللازمة لاستعادة السلطة الكاملة لمؤسسات الحكومة الشرعية”.

وأضاف البيان ” ينبغي أن تحترم جميع الأطراف الالتزام بتعهداتها لحل الخلافات من خلال الوسائل السلمية وذلك لضمان التنفيذ الكامل لاتفاق الشراكة الوطنية من أجل السلام وفقا لنتائج مؤتمر الحوار الوطني ومبادرة دول مجلس التعاون الخليجي وآلية التنفيذ”.

وأضاف ” كما نذكر جميع الأطراف بالتزاماتها بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.

وأدان الأمين العام اختطاف الدكتور أحمد عوض بن مبارك، مدير مكتب رئيس الجمهورية اليمنية، في السابع عشر من يناير الجاري ، ودعا إلى الإفراج عنه فورا.

وأضاف المتحدث أن ” الأمين العام حث جميع الأطراف على التواصل مع مستشاره الخاص في اليمن وذلك لتمكينه من الاستمرار في ممارسة المساعي الأمين العام الحميدة، بالتعاون الوثيق مع أعضاء مجلس التعاون الخليجي ومجلس الأمن “.