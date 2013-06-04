سعد الحسيني يدشن المجلس الإقليمي للعدالة الاجتماعية بكفر الشيخ

المشروع يهدف لتحسين الظروف المعيشية للفئات المهمشة والفقراء

كتب : كرم القرشي منذ 14 دقيقة

دشن اليوم، المهندس سعد الحسيني، محافظ كفر الشخ، المجلس الإقليمي للعدالة والرعاية الاجتماعية، بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور مجدي سليم، أمين حزب النور، والشيخ خالد موسى، وكيل وزارة الأوقاف، والقمص بطرس بطرس بسطاورس، وكيل مطرانية كفر الشيخ، وبقية أعضاء المجلس من الأزهر والشؤون الاجتماعية والصحة والقوى العاملة وصندوق تطوير العشوائيات، وبنك ناصر، والجمعيات الأهلية.

وقال الحسيني، إن المشروع يعد الأول من نوعة على مستوى الجمهورية، ويهدف إلى تحقيق مطالب ثورة 25 يناير، والتي كان أحد مبادئها الرئيسية "العدالة الاجتماعية"، وأضاف، أن المشروع يهدف إلى تحقيق قيم التكافل الاجتماعي بين الأغنياء والفقراء، وتحسين الظروف المعيشية للفئات المهمشة والفقراء وفتح مجالات الكسب للعاطلين والقضاء على الفقر والتخلف والتنسيق بين الجهات المانحة سواء حكومية أو أهلية أو أجنبية لتعظيم الموارد، والحد من ظاهرة أطفال الشوارع.