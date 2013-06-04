أخبار عاجلة

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
فيديو| اللقطات الأولى لوصول السيسي لمقر إقامته بواشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. DMC

سعد الحسيني يدشن المجلس الإقليمي للعدالة الاجتماعية بكفر الشيخ

Google+ Print
سعد الحسيني يدشن المجلس الإقليمي للعدالة الاجتماعية بكفر الشيخ سعد الحسيني يدشن المجلس الإقليمي للعدالة الاجتماعية بكفر الشيخ
المشروع يهدف لتحسين الظروف المعيشية للفئات المهمشة والفقراء

كتب : كرم القرشي منذ 14 دقيقة

دشن اليوم، المهندس سعد الحسيني، محافظ كفر الشخ، المجلس الإقليمي للعدالة والرعاية الاجتماعية، بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور مجدي سليم، أمين حزب النور، والشيخ خالد موسى، وكيل وزارة الأوقاف، والقمص بطرس بطرس بسطاورس، وكيل مطرانية كفر الشيخ، وبقية أعضاء المجلس من الأزهر والشؤون الاجتماعية والصحة والقوى العاملة وصندوق تطوير العشوائيات، وبنك ناصر، والجمعيات الأهلية.

وقال الحسيني، إن المشروع يعد الأول من نوعة على مستوى الجمهورية، ويهدف إلى تحقيق مطالب ثورة 25 يناير، والتي كان أحد مبادئها الرئيسية "العدالة الاجتماعية"، وأضاف، أن المشروع يهدف إلى تحقيق قيم التكافل الاجتماعي بين الأغنياء والفقراء، وتحسين الظروف المعيشية للفئات المهمشة والفقراء وفتح مجالات الكسب للعاطلين والقضاء على الفقر والتخلف والتنسيق بين الجهات المانحة سواء حكومية أو أهلية أو أجنبية لتعظيم الموارد، والحد من ظاهرة أطفال الشوارع.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - أحمد الطاهري الكاتب الصحفي: جماعة الإخوان يتاجرون بصور النشطاء في الولايات المتحدة

مساء dmc - أحمد الطاهري الكاتب الصحفي: جماعة الإخوان يتاجرون بصور النشطاء في الولايات المتحدة

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة: إجمالي استثمارات الولات المتحدة في مصر بلغت 23 مليار دولار

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة: إجمالي استثمارات الولات المتحدة في مصر بلغت 23 مليار دولار

مساء dmc - سفير مصر بواشنطن: هناك تقدم إيجابي للموقف الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية

مساء dmc - سفير مصر بواشنطن: هناك تقدم إيجابي للموقف الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية