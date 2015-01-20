الحوثييون يسيطرون على قصر الرئاسة باليمن

أكدت مصادر رسمية في اليمن سيطرة الحوثيين على القصر الرئاسي في العاصمة صنعاء، موضحة أن الرئيس عبدربه منصور هادي “فقد السيطرة” على الأوضاع في البلاد.

ويأتى ذلك مع تصاعد الاشتباكات حول مقر إقامة رئيس الحكومة، خالد بحاح.،على الرغم من إعلان كلا الجانبين عن اتفاق لوقف إطلاق النار، بعد معارك أمس الاثنين،التى خلفت عشرات الجرحى والقتلى.

> وكانت وزيرة الاعلام نادية السقاف قد وصفت الوضع في اليمن بأنه “انقلاب كامل” على السلطة، وأكدت أن “الرئيس لم يعد يسيطر على الأمور.”

> وفي وقت سابق من اليوم، أكدت وزارة الصحة سقوط تسعة قتلى على الأقل وجرح ما لا يقل عن 67 آخرين، نتيجة المعارك التي اندلعت في محيط القصر الرئاسي الاثنين، قبل الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار، ولم تتضح حصيلة الضحايا الذين سقطوا بعد تجدد المعارك الثلاثاء.

> وتعرضت سيارة تابعة للسفارة الأمريكية في اليمن لإطلاق نار من قبل “مجهولين”، عند إحدى نقاط التفتيش بالعاصمة صنعاء مساء الاثنين، وقالت السفارة إن مسلحين أطلقوا أعيرة نارية في الهواء ثم قاموا بإطلاق النار على السيارة، التي كانت تقل أحد الدبلوماسيين، ولم يسفر الحادث عن أي إصابات.