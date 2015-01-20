أخبار عاجلة

برشلونة يخشى مفاجآت إشبيلية -
8 الصبح - أ/محسن عادل يتحدث عن بنود الخدمة الإجتماعية التى من المفترض زيادة الإنفاق عليها -
مقتل أربعة أشخاص في انفجار بمدينة لاهور الباكستانية -
أعضاء "زراعة البرلمان" يزورون مصنع سكر أرمنت بالأقصر -
8 الصبح - تقرير يوضح الإنفاق على برامج الحماية الإجتماعية بمشروع الموازنة الجديدة -
مساء الأنوار - حلقة الثلاثاء 4 إبريل 2017 -
مجدي عبد الغفار يصل تونس للمشاركة بمؤتمر وزراء الداخلية العرب -
8 الصبح - بالأمس فقد الوسط الفني الناقد الفني سمير فريد عن عمر يناهز 73 عاماً -
8 الصبح - النجمة أمينة خليل تشارك فى حملة "متلخصنيش فى كلمة" لدعم مصابي التوحد -
8 الصبح - أهم وأخر العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

الرئيس السيسي يجري اتصالا برئيس وزراء اليابان

Google+ Print
الرئيس السيسي يجري اتصالا برئيس وزراء اليابان الرئيس السيسي يجري اتصالا برئيس وزراء اليابان

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم إتصالاً هاتفياً مع شينزو آبى، رئيس وزراء اليابان، وذلك لمتابعة نتائج زيارته للقاهرة يومى 16 و 17 يناير الجارى، وبحث الخطوات اللازمة لتنفيذ المقترحات التي تم طرحها لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين على مختلف الأصعدة.

وقد أكد الرئيس مجدداً على تطلع لدفع آفاق التعاون المشترك، ومواصلة الدور الياباني المتميز في دعم الاقتصاد الوطنى ومساندة عملية التنمية الشاملة في مصر.

كما جدد الرئيس السيسي الدعوة الموجهة لرئيس الوزراء اليابانى للمشاركة في المؤتمر الإقتصادى المزمع عقده في مارس المقبل بشرم الشيخ.

وتوافق الجانبان في الرؤى أيضاً حول ضرورة تعميق علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، والاستمرار في التشاور بينهما خلال المرحلة القادمة، بما يحقق مصالحهما المشتركة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
8 الصبح - أهم وأخر العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأخر العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم»

الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم»

فيديو| بسبب المصري.. «المسابقات» نخاطب الزمالك لتقديم مباراة المقاصة

فيديو| بسبب المصري.. «المسابقات» نخاطب الزمالك لتقديم مباراة المقاصة

«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية

«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية