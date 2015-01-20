الرئيس السيسي يجري اتصالا برئيس وزراء اليابان

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم إتصالاً هاتفياً مع شينزو آبى، رئيس وزراء اليابان، وذلك لمتابعة نتائج زيارته للقاهرة يومى 16 و 17 يناير الجارى، وبحث الخطوات اللازمة لتنفيذ المقترحات التي تم طرحها لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين على مختلف الأصعدة.

وقد أكد الرئيس مجدداً على تطلع مصر لدفع آفاق التعاون المشترك، ومواصلة الدور الياباني المتميز في دعم الاقتصاد الوطنى ومساندة عملية التنمية الشاملة في مصر.

كما جدد الرئيس السيسي الدعوة الموجهة لرئيس الوزراء اليابانى للمشاركة في المؤتمر الإقتصادى المزمع عقده في مارس المقبل بشرم الشيخ.

وتوافق الجانبان في الرؤى أيضاً حول ضرورة تعميق علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، والاستمرار في التشاور بينهما خلال المرحلة القادمة، بما يحقق مصالحهما المشتركة.