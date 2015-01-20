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اكسسوارتك بألوان مُبهجة

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اكسسوارتك بألوان مُبهجة اكسسوارتك بألوان مُبهجة

الثلاثاء 20-01-2015 13:48

لقد لاحظنا منذ عدّة مواسم وإلى الآن كيف أنّ صيحة الاكسسوارت الملوّنة هي الأكثر رواجاً، خصوصاً تلك المزيّنة بحبّات الكريستال البرّاقة، ذات الألوان الجذابة، حيث إن باستطاعة هذه الاكسسوارات أن تُضيف لمسة من الأناقة والفخامة إلى إطلالتك، مهما كانت بسيطة، خصوصاً إذا كانت تحمل تصميمات مُبتكرة وجميلة، مثل خاتم Noir على شكل "أخطبوط" من الكريستال مع حجر بنفسجيّ، وأقراط Kenneth Jay Lane ذات اللون التوتيّ الغنيّ والتصميم البسيط. كذلك هي حال عقد DANNIJO ذي التصميم المعاصر، المشغول بالفضّة وبألوان أحجار هادئة ومتنوّعة. ولا يبتعد خاتم Vicki Sarge ذو التصميم الآثر، عمّا تقدّم، إذ جذب الأنظار بتميّزه وبألوانه الغنية، وكذلك فعل عقد Lulu Frost، الذي يعكس عصريّة بتصميمه المستوحى من فنّ الديكور الحديث، وباللونين الذهبيّ والفضيّ، إلى جانب حجر الشوارفسكي، الذي تُزيّنه، أقراط Elizabeth Cole الرائعة والفخمة المصنوعة من حجر الـ"جمشت" الأرجواني، إلى جانب كريستال شوارفسكي. ويتميّز خاتم Monica Vinader الذهبيّ بصناعته من عدّة أحجار كريمة، من بينها حجر القمر، وحجر الـ"جمشت" ذو اللون المميّز.

هذه المجموعة وغيرها من أعمال المصمّمين الذين ذكرناهم هنا موجودة على موقع The Outnet "theoutnet.com"، فقوموا بزيارته، لتتعرّفوا إلى تشكيلاتهم الخاصّة بموسم العطلات، وإلى إبداعات أشهر مصمّمي الاكسسوارات في العالم.

 

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