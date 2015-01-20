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افتتاح محطة تحلية سفاجا بطاقة 6 ألاف مترمكعب يوميًا بتكلفة 45 مليون جنيه‎

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افتتاح محطة تحلية سفاجا بطاقة 6 ألاف مترمكعب يوميًا بتكلفة 45 مليون جنيه‎ افتتاح محطة تحلية سفاجا بطاقة 6 ألاف مترمكعب يوميًا بتكلفة 45 مليون جنيه‎

اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر

انتهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر من إنشاء محطة تحلية مياه البحر بمدينة سفاجا، بطاقة إنتاج يومي 6000 م3/ بتكلفة تصل 45 مليون جنيه، بالإضافة إلى افتتاح محطة رفع مياه الصرف الصحي رقم “6″ بطاقة 8000 م3 / يوم، بتكلفة إجمالية 15 مليون جنيه، لخدمة منطقة الميناء القديمة، والمارينا السياحي.

وأكد بيان صحفي للشركة ان اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، سيقوم بافتتاح المحطة، خلال احتفالات المحافظة بعيدها القومي يوم 22 يناير الحاري.

وأكد المهندس يحيى صديق رئيس شركة المياه، أن محطة تحلية سفاجا تصل تكلفة إنشائها 45 مليون جنيه، وتقوم بتغذيه مدينة سفاجا بالكامل، والمنطقة السياحية جنوب الغردقة،  وتساهم المحطة بشكل كبير في توفير احتياجات المواطنين من مياه الشرب.

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