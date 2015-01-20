حسن شرارة يعزف مجموعة من أعمال الموسيقار عطية شرارة بالآوبرا الجمعه القادمة

يقدم عازف الفيولينه د.حسن شرارة مجموعة من مؤلفات والده الموسيقار الراحل عطية شرارة التى تظهر للنور لاول مرة بعد رحيله،وذلك بالحفل الذى يقدمة بمصاحبة مجموعة وتريات شرارة ،وذلك فى الثامنة مساء الجمعة 23 يناير على المسرح الصغير .

> ومن المقطوعات التى تقدم للمرة الأولى. روندو مصرى، وترية شرقية ، خماسية وترية ، متتابعات من الدول العربية .

> وتضم افرقة وتريات العازفون . أشرف شرارة ( تشيللو ) ، محمد رفعت -أحمد شرارة ( كمان ) ، أحمد جلال ( فيولا ) ، إجلال شاكر ( باص ) وعازف الأيقاع هانى زين .

> الجدير بالذكر ان حسن شرارة ابن الموسيقار الراحل عطية شرارة ، بدأ دراسة الفيولينة مع والده منذ التاسعة من عمره ثم التحق بالمعهد العالي للموسيقى (الكونسرفتوار) وتخرج عام 1971 وكان أول دفعته بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف، سافر فى بعثة إلى الإتحاد السوفيتي لاستكمال دراسته العليا في معهد كونسرفتوار تشايكوفسكي بموسكو وحصل على درجة الدكتوراه بتقدير امتياز عام 1974 ، شارك في عدة مسابقات دولية منها إيمليى أتدرسون بلندن عام 1969، جاك تيبوه في باريس عام 1971 حيث حصل على الميدالية الفضية وشهادة تقدير ، مسابقة تشايكوفسكى الدولية للفيولينه بروسيا ومسابقة نابولي الدولية للفيولينة بإيطاليا عام 1974 وحصل على شهادة تقدير ، تم تكريمه في مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية عام 2005 كما حصل فى نفس العام على وسام العلوم والفنون والثقافة من سلطنة عمان ، أقام العديد من الحفلات بمصر والخارج ويعد من الأوائل الذين ساهموا في تكوين اوركسترا الكونسرفتوار السيمفوني ، شغل منصب رائد لاوركسترا الكونسرفتوار لمدة 15 عاماً من 1976 إلى 1982 ، من العازفين المؤسسين لفرقة سداسي شرارة الموسيقية الذي غطى نشاطها معظم البلاد العربية وبعض الدول الأوروبية ويعد احد اشهر عازفى الفيولينة بالوطن العربى .