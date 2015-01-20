وفاة الممثلة آنا كيركبرايد عن 60 عاماً

توفيت النجمة الشهيرة والمحبوبة Anne Kirkbride ليل أمس الإثنين عن عمر ناهز الـ60 عاماً بعد معاناة مع مرض سرطان الثدي الذي انتشر في جسدها.

وقد أكد خبر وفاة النجمة، التي لعبت دور "Deirdre Barlow" في مسلسل " Coronation Street" لأكثر من 43 عاماً، زوجها David Beckett، الذي علم وعائلتها مؤخراً بحقيقة مرضها.

وكانت وسائل الإعلام توقعت وفاتها في نهاية الأسبوع، إلا أن الخبر كان مجرد إشاعة حتى فارقت الحياة فعلياً مساء أمس، واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات الممثلين في رثاء Anne.

يذكر أن أول ظهور لـ Anne Kirkbride على الشاشة كان عام 1972، وقد عشق الجمهور دورها بشكل غير متوقع فاستمرت في عملها حتى آخر ظهور لها على الشاشة منذ 3 أشهر.