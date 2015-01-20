كيف وقعت ملكة جمال مصر في فخ ملكة جمال إسرائيل؟

أثارت الصورة التي انتشرت لملكة جمال مصر لارا دباني مع نظيرتها الإسرائيلية دورون متلون في كواليس مباراة "مس يونيفرس" التي تقام حالياُ في ميامي، ضجة كبيرة في مصر، خصوصاً أن هذه الإسرائيلية سبق أيضاً وظهرت في صورة مع ملكة جمال لبنان سالي جريج.

وعن تداعيات صورة لارا مع ملكة جمال إسرائيل قال كريم حسين المسؤول الإعلامي لشركة face to face المسؤولة عن انتخاب ملكة جمال مصر لـ"سيدتي نت" في أول تعقيب له، إن الملكة الإسرائيلية طلبت من لارا التقاط صورة معها ولارا رفضت كثيراً وكانت تبتعد عنها، وأوضح كريم أن الملكة الإسرائيلية التي شاركت في مباراة "مس وورلد" التي جرت قبل مدة، كانت أيضاً ترغب في التقاط صورة مع أمينة شريف التي مثلت مصر في المباراة نفسها.

وفي العودة إلى صورة لارا، قال كريم إنها عندما فشلت في التهرب من الملكة الإسرائيلية، لجأت إلى إحدى المسؤولات في المباراة وأبلغتها بالضغوطات التي تتعرض لها، فأجابتها أن لا مشكلة في التقاط الصورة مع أي ملكة، لأن كل الملكات سيظهرن بالنهاية في صورة واحدة، ما اضطرها إلى القبول بالتقاط الصورة، وقال إن هذا السيناريو شبيه بذلك التي حصل مع اللبنانية سالي جريح التي وقعت في فخ الصورة.

وتابع كريم أن "لارا ورغم صغر سنها تعرف جيداً حدودها، ونحن كشركة ننبه على كل الملكات أن التطبيع ممنوع".

وأوضح كريم أن الملكة الإسرائيلية وقبل التقاط الصورة اشتكت من أن لارا وصفت إسرائيل بالدولة المجرمة، وهو ما لم يحصل لأن لارا لم تتحدث في السياسة أثناء وجودها في المباراة.

ولكن ماذا لو تكرر الأمر؟ يقول كريم إن لارا أخذت موقفاً حاسماً وهددت أنه في حال تعرضت للمزيد من الضغوطات ستترك المباراة.

يذكر أن المسابقة ستقام يومي الأحد والخميس المقبلين.

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