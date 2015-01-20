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النيابة الإدارية تحيل 19 سائقا ومحصلا بـ “النقل العام” للمحاكمة التأديبية

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النيابة الإدارية تحيل 19 سائقا ومحصلا بـ “النقل العام” للمحاكمة التأديبية النيابة الإدارية تحيل 19 سائقا ومحصلا بـ “النقل العام” للمحاكمة التأديبية

أمر المستشار سامي فهمي نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة 19 سائقا ومحصلا بهيئة النقل العام بالقاهرة، للمحاكمة التأديبية لاتهامهم بتزوير محررات رسمية والرشوة للحصول على إجازات مرضية بدون وجه حق.

وأكد تقرير الاتهام أن المتهمين خرجوا عن مقتضى الواجب الوظيفي وسلكوا مسلكا معيبا لايتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة، بأن قام المتهمان الأول والثاني باصطناع توصيات طبية منسوب صدورها لإدارة العيادات التخصصية بمستشفى هيئة النقل العام بالقاهرة، متضمنة منح بعض العاملين بفرع الأمل إجازات مرضية نظير تقاضي رشاوى.

وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول والمتهمين من الثالث حتى الأخير استخدموا محررات مزورة منسوب صورها للعيادات المتخصصة بمستشفى النقل، وقدموها للشئون الإدارية بفرع الأمل للحصول على إجازات مرضية.

وأكدت النيابة الإدارية أن المتهمين من الثالث حتى السادس عشر أعطوا رشوة إلى المتهم الثاني للحصول على توصيات طبية مزورة بإجازات مرضية.. وأن المتهمين من السابع عشر حتى الأخير أعطوا رشوة إلى المتهم الأول للحصول على توصيات طبية مزورة بإجازات مرضية بدون وجه حق.

أ ش أ

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