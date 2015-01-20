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شرطة التموين تتمكن من ضبط 135 لتر بنزين وسولار قبل وأثناء بيعه بالسوق السوداء

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شرطة التموين تتمكن من ضبط 135 لتر بنزين وسولار قبل وأثناء بيعه بالسوق السوداء شرطة التموين تتمكن من ضبط 135 لتر بنزين وسولار قبل وأثناء بيعه بالسوق السوداء

شنت أجهزة الإدارة العامة لشرطة والتجارة الداخلية بالاشتراك والتنسيق مع إدارات التموين بمديريات الأمن عدة حملات تفتيشية أسفرت عن ضبط العديد من المخالفات التموينية..وتنجح فى ضبط 145 قضية تموينية أخرى وذلك خلال يوم 13 يناير الجارى .

وأسفرت جهود تلك الحملات عن ضبط قضيتين مواد بترولية بمضبوطات 135 لتر بنزين وسولار “منها ما تم ضبطه قبل بيعه بالسوق السوداء, وكميات تم التصرف فيها” وضبط “33″ قضية اسطوانات بوتاجاز بمضبوطات بلغت 330 اسطوانة وضبط 4 قضايا دقيق مدعم وأقماح بمضبوطات 2100 طن وضبط “37″ قضية مخالفات مخابز وضبط قضية فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة وضبط “11″ قضية غش غذائى وغير غذائى وضبط “74″ قضية فى مجال “المحلات العامة، الشهادات الصحية، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر، باعة جائلين” .

كما أسفرت الجهود عن ضبط قضيتين فى مجال مخالفات اللحوم وضبط “6″ قضايا فى مجال مخالفات السجائر وضبط “4″ قضايا فى مجال السلع مجهولة المصدر وضبط قضيتين فى مجال الإضرار بالثروة الزراعية والحيوانية .

وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده.

أ ش أ

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