شركة إيطالية تعلن كشف بترولى جديد فى الصحراء الغربية

أعلنت شركة إينى الإيطالية عن كشف بترولى جديد فى منطقة غرب مليحة العميق فى منطقة تنمية مليحة بالصحراء الغربية على بعد حوالى 300 كم غرب مدينة الاسكندرية.

وقد تم حفر بئر غرب مليحة العميق على عمق 4 لاف و175 مترا حيث اكتشف البترول بدرجة جودة مرتفعة”40 API” فى طبقة حاملة للزيت سمكها 20 متراً فى تكوين علم البويب السفلي ، كما أظهر الحفر عن تداخلات سميكة من الغاز والمتكثفات فى تكوينات الصفا العميق ، وتم وضع البئر على الانتاج بمعدل 2100 برميل زيت يومياً ، ويعد الحفر فى منطقة غرب مليحة العميقة جزء من جهود إينى الاستكشافية للكشف عن الاحتمالات البترولية الواعدة فى المناطق الجيولوجية العميقة بالصحراء الغربية.

والكشف الجديد سيفتح آفاقاً جديدة لحفر المزيد من الابار الاستكشافية وابار التنمية والتى ستسمح بالوصول للإنتاج إلى معدل 8 آلاف برميل زيت يومياً بنهاية عام 2015 ، وقد تم بالفعل وضع الكشف على الانتاج واستخدام تسهيلات معالجة مليحة القريب من الموقع.

ويؤكد الكشف على الاستراتيجية الجديدة التى تتبعها شركة إينى لإعادة توجيه الاهتمام بانشطة البحث والاستكشاف فى مصر التى ما زالت تملك فرص كبيرة بالقرب من المناطق التى توجد بها تسهيلات انتاجية وبنية أساسية.

والكشف الجديد هو الثالث منذ عام 2012 بعد كشف إمرى العميق وشمال روزا ، ويؤكد على زيادة الاحتمالات البترولية فى باقى المناطق الجيولوجية الاعمق لمنطقة امتياز مليحة والتى يمكن استكشافها من خلال التكنولوجيات الحديثة والبحث السيزمى الحديث ثلاثى الابعاد.

وتملك إينى ، من خلال شركتها فى مصر أيوك 76% من منطقة امتياز مليحة ، بينما تمتلك شركة لوك أويل الروسية 24%. وتقوم شركة عجيبة للبترول، الشركة المشتركة بين هيئة البترول وإينى الإيطالية بأعمال التشغيل لمنطقة امتياز مليحة ، وبفضل أعمال البحث والاستكشاف فى الطبقات الاعمق بالصحراء الغربية، تم مضاعفة إنتاج شركة عجيبة خلال الثلاث سنوات الاخيرة ووصل انتاجها إلى 60 ألف برميل زيت مكافىء يوميا من 6 مناطق تنمية مختلفة تقوم شركة عجيبة بتشغيلهم.

أ ش أ