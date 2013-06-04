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وزير الصحة يفتتح مستشفى الأورام بالإسماعيلية بتكلفة 174 مليون جنيه

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وزير الصحة يفتتح مستشفى الأورام بالإسماعيلية بتكلفة 174 مليون جنيه وزير الصحة يفتتح مستشفى الأورام بالإسماعيلية بتكلفة 174 مليون جنيه
وزير الصحة: المستشفى يخدم أهالي إقليم وسط وشرق الدلتا وقناة السويس وسيناء

كتب : إنجي هيبة الثلاثاء 04-06-2013 16:13

افتتح الدكتور محمد مصطفى حامد، وزير الصحة، مبنى مستشفى أورام الإسماعيلية التعليمي، بتكلفة 174 مليون جنيه، والقائم على مساحة 10 آلاف متر مربع بمدينة الإسماعيلية، ويحتوي على 8 أبنية للعلاج الكيميائي والإشعاعي والعناية المركزة وجراحات اليوم الواحد والرعاية المتقدمة.

وأوضح وزير الصحة أنه من المقرر أن يخدم المستشفى أهالي إقليم وسط وشرق الدلتا وقناة السويس وسيناء، لتوفير خدمة طبية لحالات الأورام المتقدمة واكتشاف وعلاج أمراض الأورام.

وأشار وزير الصحة إلى أن الهدف من إنشاء المستشفى هو تقديم خدمات تشخيصية وعلاجية لمرضى الأورام، مع مراعاة البعد الاجتماعي للمرضى، مضيفا أنه خلال الثلاثة أشهر المقبلة سيتم افتتاح 9 مستشفيات، منها مستشفيات "الشيخ زايد آل نهيان بمنشية ناصر، وعين شمس بالقاهرة، ومستشفى نبروه بالدقهلية، والأمديد المركزي بالدقهلية، والباجور بالمنوفية"، كما تم تطوير وتجهيز 14 مستشفى منها مستشفى ناصر العام ومستشفى شرم الشيخ الدولي ومستشفى دمياط العام.

وتجول الوزير برفقة اللواء جمال إمبابي، محافظ الإسماعيلية، والدكتور محمد محمدين، رئيس جامعة القناة، وعدد من قيادات وزارة الصحة والتنفيذين بالإسماعيلية، أثناء فعاليات الافتتاح.

وقال الدكتور هارفي ميخائيل، مدير مستشفى الأورام بالإسماعيلية، إن إدارة المستشفى أعدت فريقا من الأطباء والممرضين لخدمة المستشفى، وتم التنسيق مع أحد المراكز الطبية المتخصصة في فرنسا لعلاج الأورام لتدريب الكوادر الطبية اللازمة لتشغيل المستشفى، كما أن المستشفى تقوم بإعداد قاعدة بيانات لتوثيق الحالات المتكررة وتقديم خدمات العلاج والتشخيص المبكر للأورام، رغم أن المستشفى مازال يعاني من نقص الموارد البشرية خاصة التمريض، حيث لا يتوافر سوى 25 عضو من هيئة التمريض فقط داخل المستشفى.

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